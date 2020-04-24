Правительство уволило руководителей таможни и налоговой - нардеп

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что на внеочередном заседании правительства уволены с должностей глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Об этом Гончаренко написал в своем Telegram.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что решение о смене руководства ГТС и ГНС приняты.

Как стало известно ЭП, таможню может возглавить бывший чиновник Василий Цушко.

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Главный таможенник Максим Нефьодов: Меня уже предупреждают. "Готовься. Бери охрану. Машину сожгут"

Напоминаем:

В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Цушко четыре раза избирался депутатом Верховной Рады: в 1994, 1998 (Селянская партия), 2002 и 2006 годах (Социалистическая партия).

После избрания Александра Мороза спикером Верховной Рады стал лидером парламентской фракции Соцпартии.

С декабря 2006 по декабрь 2007 Цушко был министром внутренних дел, сменив на посту Юрия Луценко. После увольнения Цушко (по состоянию здоровья), Луценко вернулся на должность.

Цушко также был министром экономики в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 по 9 декабря 2010 года.

На этом посту Цушко пообещал, что правительство введет налог на роскошь.

После реорганизации министерства и отставки Цушко, экс-президент Виктор Янукович вынес на голосование Рады кандидатуру Цушко на должность главы АМКУ. Цушко возглавлял комитет до февраля 2014-го.

Экономическая правда