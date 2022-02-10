Все разделы
Укр / Рус

Льготная растаможка "евроблях" завершилась: сколько оформили и какими будут штрафы

Четверг, 10 февраля 2022, 11:25 - Алексей Павлыш
 
фото дмитрия Ларина, уп

Период действия упрощенного таможенного оформления и налогообложения подержанных автомобилей с иностранной регистрацией завершился 8 февраля - в общем оформили больше 88 тыс таких авто, в бюджет уплатили больше 3 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Упрощениями можно было воспользоваться с 15 июня 2021 года:

  • до 11 ноября 2021 года - основной 180-дневный период;
  • до 8 февраля 2022 года - 270-дневный период для участников боевых действий, находившихся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали:

  • Закарпатская таможня - 15 195 авто
  • Киевская таможня - 11 084 авто
  • Одесская таможня - 10 471 авто
  • Ивано-Франковская таможня - 6 027 авто
  • Черновицкая таможня – 5 636 авто.

Согласно законодательству, полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и налагать на их владельцев штрафы от 8,5 тыс грн, а также - передавать данные об этих авто в Гостаможслужбу.

В то же время таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей (вплоть до 170 тыс грн). После уплаты штрафа авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

Нарушителям также грозит наложение ареста на счета и имущество.

Напоминаем:

С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией (евроблях).

Так, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагались налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

В то же время по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Полиция с 11 ноября начала штрафовать нерастаможенные авто. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких льготных периодов не будет.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

таможня авто штраф

powered by lun.ua
Материалы по теме
Что не так с аттестацией на таможне? 31 января 2022, 17:57
Депутаты создали ВСК по Налоговой, Государственной таможенной службе и "Нафтогазу" 29 января 2022, 10:00
ГБР сообщило о подозрении руководителю региональной таможни: требовал взятки в экспортера меда 28 декабря 2021, 12:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте