Льготная растаможка "евроблях" завершилась: сколько оформили и какими будут штрафы

фото дмитрия Ларина, уп

Период действия упрощенного таможенного оформления и налогообложения подержанных автомобилей с иностранной регистрацией завершился 8 февраля - в общем оформили больше 88 тыс таких авто, в бюджет уплатили больше 3 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Упрощениями можно было воспользоваться с 15 июня 2021 года:

до 11 ноября 2021 года - основной 180-дневный период;

до 8 февраля 2022 года - 270-дневный период для участников боевых действий, находившихся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали:

Закарпатская таможня - 15 195 авто

Киевская таможня - 11 084 авто

Одесская таможня - 10 471 авто

Ивано-Франковская таможня - 6 027 авто

Черновицкая таможня – 5 636 авто.

Согласно законодательству, полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и налагать на их владельцев штрафы от 8,5 тыс грн, а также - передавать данные об этих авто в Гостаможслужбу.

В то же время таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей (вплоть до 170 тыс грн). После уплаты штрафа авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

Нарушителям также грозит наложение ареста на счета и имущество.

Напоминаем:

С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией (евроблях).

Так, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагались налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

В то же время по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Полиция с 11 ноября начала штрафовать нерастаможенные авто. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких льготных периодов не будет.

Экономическая правда