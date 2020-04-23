Глава Минфина о Нефьодове и Верланове: Вместе с кадровыми решениями нужны институционные изменения

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что кадровые вопросы в Налоговой и Таможне назрели, но ситуация требует более сложного решения, чем просто увольнение 2 топ-чиновников.

Источник: министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию LIGA.net

Прямая речь: "Безусловно, кадровые вопросы назрели. Впрочем, ситуация требует более сложного решения, чем просто увольнение двух топ-чиновников. Это не решит ни одной из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик. Вместе с кадровыми решениями нужны институциональные изменения".

Детали: Он добавил, что когда давал согласие возглавить министерство, у него было одно условие - карт-бланш на кадровые назначения.

Что было раньше: 4 марта, перед голосованием за смену правительства, президент Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику правительства и поступления в государственный бюджет от таможни. За два месяца нового года невыполнение госбюджета составило 16 млрд гривен 13 млрд из них это провал поступлений от таможни.

Нефедов тогда ответил, что поступления в таможню уменьшились из-за замедления экономики, падения промышленности и изменения курса доллара.

Назначенный 4 марта, но уволенный через несколько недель, министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки Верланова и Нефедова.

Верланова в частности он обвинил в "скручивании" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Верланов заявил, что все обвинения в схемах с налогами "базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами".

Напомним:

В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Украинская правда