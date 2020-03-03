Новости 3 марта: зарплаты глав госкомпаний, запорожский мост и реакция ФРС на коронавирус

О зарплатах глав госкомпаний. Месячный размер заработной платы руководителя государственной компании в контракте не будет превышать 1,25 миллиона гривен.

Об электронном больничном. Кабинет министров вводит систему электронных больничных листов с 1 апреля 2020 года.

О реакции американского центробанка на коронавирус. Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

О контракте Коболева. 16 марта на заседании наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" будет рассматриваться продление контракта с председателем правления Андреем Коболевым.

О приватизации. Кабинет министров отменил монополию "Артемсоль" на производство соли и передал предприятие на приватизацию. Так же на приватизацию была передана "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

О запорожском мосте. "Укравтодор" подписал контракт с турецкой компанией Onur Taahhut на строительство моста в Запорожье, обещают завершения объекта через 2 года.

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