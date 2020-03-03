Новини 3 березня: зарплати голів держкомпаній, запорізький міст та реакція ФРС на коронавірус

Про зарплати голів держкомпаній. Місячний розмір заробітної плати керівника державної компанії в контракті не перевищуватиме 1,25 мільйона гривень.

Про електронний лікарняний. Кабінет міністрів запроваджує систему електронних лікарняних листів з 1 квітня 2020 року.

Про реакцію американського центробанку на коронавірус. Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.

Про контракт Коболєва. 16 березня на засідання наглядової ради НАК "Нафтогаз" буде розглядатися продовження контракту з головою правління Андрієм Коболєвим.

Про приватизацію. Кабінет міністрів скасував монополію "Артемсіль" на виробництво солі та передав підприємство на приватизацію. Так само на приватизацію було передано "Державну продовольчо-зернову корпорацію України".

Про запорізький міст. "Укравтодор" підписав контракт з турецькою компанією Onur Taahhut на будівництво мосту в Запоріжжі, обіцяють завершення об’єкту через 2 роки.

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