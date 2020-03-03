Правительство вводит электронный больничный с 1 апреля
Кабинет министров вводит систему электронных больничных листов с 1 апреля 2020 года.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн - больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику", - сообщает премьер.
Отмечается, что врач сможет электронной подписью утвердить документ. Система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования.
По словам Гончарука, это, во-первых, ускорит процедуру получения страховых выплат, а во-вторых, уменьшит мошенничество, когда фейковые больничные покупали за 200-300 грн.
Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда.
Напомним:
Запуск электронного больничного анонсировали в Минсоцполитики в январе. Тогда заявлялось, что:
- каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью - вводится персональная ответственность врача, который выдал этот документ;
- электронный больничный даст возможность отследить, выдал ли больничный профильный врач;
- Минсоцполитики сможет бороться и отслеживать потенциальные "схемы", когда "на больничный" идет половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования.
Экономическая правда
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