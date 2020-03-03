"Укравтодор" подписал контракт с турецкой компанией на строительство моста в Запорожье

"Укравтодор" подписал контракт с турецкой компанией Onur Taahhut на строительство моста в Запорожье, срок соглашения - 4 года, но в "Укравтодоре" обещают завершения объекта через 2 года.

Соответствующий документ подписали глава ведомства Александр Кубраков и представители турецкой стороны.

"Мы ожидаем, что работы на этом объекте начнутся со следующей недели. Срок соглашения рассчитан на 4 года. Но наш внутренний срок - 2 года. Я думаю это достаточно быстрый срок ", - сообщает Кубраков.

Кубраков заверил, что для турецкой компании строительство моста является имиджевым проектом и отметил, что сейчас на мост уже выделено 1,25 миллиарда гривен.

"Строительством будет заниматься компания у которой есть репутация, для нее это имиджевый объект. Сроки, качество и другие показатели будут выполнены.... Сейчас уже выделено 1 млрд 250 миллионов. 740 миллионов - это переходные средства с 2019-го года - перераспределенный спецконфискат. И 500 миллионов из общего фонда", - подчеркивает Кубраков.

Напомним:

Тендер на достройку моста в Запорожье выиграла турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, она предложила 11,9 миллиарда гривень, начальная цена на аукционе составляла 12,3 миллиарда гривень.