ФРС экстренно снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания, ФРС снижает ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% годовых.

Отмечается, что голосование за экстренное сокращение диапазона ставки до 1-1,25% было единодушным. Экстренное изменение процентной ставки (вне календарного заседания) американский центробанк проводит 9-й раз в своей истории и впервые с кризиса 2008 года.

"Коронавирус создает эволюционирующие риски для экономической деятельности", - говорится в заявлении ФРС.

ФРС также заявила, что "внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать надлежащим образом для поддержки экономики".

В заявлении ФРС также говорится, что "фундаментальные показатели экономики США остаются сильными".

Напоминаем:

В 2008 году Федрезерв дважды снижал стоимость займов на внеплановых заседаниях - в январе (на 75 базисных пунктов), а затем в октябре (на 50 б.п.), когда о банкротстве объявил четвертый на тот момент американский банк Lehman Brothers, а рынки отправились в свободное падение.

До этого экстренно снижать ставки ФРС приходилось после теракта 11 сентября 2001 года, в ответ на коллапс пузыря доткомов в 2000-м, а также в 1998-м году - после дефолта России и банкротства фонда LTCM.

Нынешнее решение ФРС приняла после того, как в Вашингтоне завершилась встреча министров и финансов и глав центробанков стран G7.

По ее итогам в совместном коммюнике финансовые власти "Большой семерки" анонсировали планы "задействовать все доступные инструменты", чтобы "поддержать рост" мировой экономики и "защитить" ее от рисков, которые представляет эпидемия коронавируса, сломавшая производственные цепочки и обвалившая фондовые и сырьевые рынки.