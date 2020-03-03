Кабмин передал на приватизацию монополиста "Артемсоль" и убыточную Государственную зерновую корпорацию

Кабинет министров отменил монополию "Артемсоль" на производство соли и передал предприятие на приватизацию. Так же на приватизацию была передана "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук и сайт правительства.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют".

Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн гривень из-за манипуляций с ценой на соль", - пишет премьер.

Также Кабмин передает на приватизацию предприятие "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

"Это крупнейшая корпорация - экспортер зерна в Украине и крупнейший в стране производитель муки. На бумаге почему-то убыточна и неэффективна.

Благодаря приватизации предприятие сможет модернизировать свои мощности, создать новые рабочие места и платить больше налогов в государственный бюджет Украины", - комментирует Гончарук.

Также правительство передало на приватизацию завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод") и ГАК "Хлеб Украины".

Напомним:

В декабре Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему "откатов" с требованием 800 тысяч гривень должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками правоохранительных органов.

ГПЗКУ проиграла судебный спор в 4 миллиона долларов китайской компании ССЕС в международном арбитражном суде при GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами, Grain and Feed Trade Association).