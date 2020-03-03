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Набсовет "Нафтогаза" рассмотрит продление контракта Коболева

Вторник, 3 марта 2020, 10:07
 

16 марта на заседании наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" будет рассматриваться утверждения дополнительного соглашения к контракту с председателем правления Андреем Коболевым.

Об этом сообщает источник ЭП в "Нафтогазе".

Напомним:

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается 22 марта 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

Кабинет министров 19-го февраля не рассматривал вопрос об объявлении конкурса на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", тогда заявлялось, что это решение будет приниматься в ближайшие недел

Вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым открыт - эффективность компания очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий, заявил премьер Алексей Гончарук.

Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Также он сообщил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, глава правления "Нафтогаза" заявил: "Есть. Какой, комментировать не готов".

20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

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Нафтогаз Коболев

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