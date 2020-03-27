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Курс валют на 27 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 27 марта 2020, 11:12
 

27 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,22 - 28,25 гривни;;

Евро - 31,09 - 31,12 гривни;

На наличном рынке котировки гривныи к доллару составляют 28,07 - 28,74 гривни. Евро покупают по 30,57 гривни, продают по 31,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,38 - 28,67 гривни, евро - 30,46 - 31,39 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни снизился на 18 копеек, установившись на 27 марта на уровне 28,14 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22.

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Экономическая правда

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курс валют межбанк

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