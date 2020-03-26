Закрытие межбанка: доллар продолжает дорожать

26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,19 - 28,22 гривни;

Евро - 30,94 - 30,97 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,94 - 28,50 гривни. Евро покупают по 30,11 гривни, продают по 30,97 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 28,49 гривни, евро - 30,45 - 31,02 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 28,27 - 28,52 гривни, евро - 30,45 - 30,85 гривни.

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Напомним:

26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 26 марта на уровне 27,95 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни (25 марта - 30,10 гривни).

Экономическая правда