Все разделы
Укр / Рус

Закрытие межбанка: доллар продолжает дорожать

Четверг, 26 марта 2020, 17:42
 

26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,19 - 28,22 гривни;

Евро - 30,94 - 30,97 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,94 - 28,50 гривни. Евро покупают по 30,11 гривни, продают по 30,97 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 28,49 гривни, евро - 30,45 - 31,02 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 28,27 - 28,52 гривни, евро - 30,45 - 30,85 гривни.

Знать больше: Капля валерианы от НБУ: Что происходит с банками и курсом гривни

Напомним:

26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 26 марта на уровне 27,95 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни (25 марта - 30,10 гривни).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка ослабла 25 марта 2020, 17:25
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 25 марта 2020, 14:00
Курс валют: НБУ увидел на межбанке признаки оздоровления 25 марта 2020, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!