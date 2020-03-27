Курс валют на 27 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

27 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,22 - 28,25 гривні;

Євро – 31,09 - 31,12 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,07 – 28,74 гривні. Євро купують по 30,57 гривні, продають по 31,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,38 - 28,67 гривні, євро - 30,46 - 31,39 гривні.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні знизився на 18 копійок, встановившись на 27 березня на рівні 28,14 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22.

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Економічна правда