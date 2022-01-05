Курс гривни к доллару немного снизился

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 января на уровне 27,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,77 грн (на 4 января – 30,92 гривни).

Напоминаем:

4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39 – 27,41 гривни.

Экономическая правда