Курс гривни к доллару немного снизился
Среда, 5 января 2022, 10:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 января на уровне 27,30 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,77 грн (на 4 января – 30,92 гривни).
Напоминаем:
4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.
4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39 – 27,41 гривни.
Экономическая правда
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