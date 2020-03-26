Курс гривни: доллар продолжает дорожать
Четверг, 26 марта 2020, 19:30
Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 27 марта на уровне 28,14 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,86 гривни (26 марта - 30,26 гривни).
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Напоминаем:
26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05 гривни за доллар.
26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.
Экономическая правда
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