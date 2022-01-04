Гривня на закрытии межбанка немного ослабла

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4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39 – 27,41 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,39 – 27,41 гривни;

Евро – 30,91 – 30,93 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,21 – 27,43 гривни. Евро покупают по 30,60 грн, продают по 30,96 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,31 – 27,41 гривни, евро – 30,68 – 30,84 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 4 января на уровне 27,28 гривни.

4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

Экономическая правда