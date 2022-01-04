Курс валют на 4 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

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4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,30 – 27,32 гривни;

Евро – 30,83 – 30,86 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16 – 27,44 гривни. Евро покупают по 30,54 гривни, продают по 31,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 – 27,35 гривни, евро – 30,68 – 30,84 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 4 января на уровне 27,28 гривни.

30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

Экономическая правда