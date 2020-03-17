Зеленский предлагает назначить министром экономики топ-менеджера крупного агрохолдинга
Президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами в своем Офисе в понедельник сообщил, что у него есть кандидатура на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - это Игорь Петрашко.
Источник: собеседники Украинской правды во фракции "Слуга народа"
Детали: По их словам, на другие вакантные должности в правительстве кандидатов пока не нашли.
По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России".
В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления от 16 марта о соответствующем назначении Петрашко.
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