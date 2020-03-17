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Зеленський пропонує призначити міністром економіки топменеджера великого агрохолдингу

Вівторок, 17 березня 2020, 09:30
 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами у своєму Офісі в понеділок повідомив, що  має кандидатуру на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - це Ігор Петрашко.

Джерело: співрозмовники Української правди у фракції "Слуга народу"

Деталі: За їхніми словами, на інші вакантні посади в уряді кандидатів поки не знайшли.

За даними сайту Latifundist, з 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в "Сбєрбанку Росії".

У Верховній Раді вже зареєстрований проєкт постанови від 16 березня про відповідне призначення Петрашка.

Українська правда

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