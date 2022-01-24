Книжные магазины и кинотеатры: украинцы уже потратили 1,7 миллиарда из "єПідтримки"

фото: нбу

Программой "єПідтримка" уже воспользовались более 7 млн ​​300 тыс человек - 1,7 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.

Об этом сообщает Минэкономики.

Там напомнили, что с 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства, начисленные по программе єПідтримка, на приобретение лекарств.

"В целом с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,3 млрд. грн. 1,7 млрд. грн. из полученных средств граждане уже потратили", - говорится в сообщении.

Самыми популярными по видам расходов стали:

книжные магазины – 575 млн грн;

кинотеатры – 444 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 218 млн. грн.

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 204 млн грн;

спорт – 171 млн грн.

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.

Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Напомним:

С понедельника вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.

19 января Кабинет министров расширил действие программы "єПідтримка", решив, что украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить "ковидную тысячу" на приобретение лекарств.

Замминистра экономики Александр Грибан сообщил, что четверть из 3,5 миллиона вакцинированных украинцев старше 60 лет подала заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка".

Он пояснил, что за средства программы в аптеках можно будет приобрести исключительно лекарственные средства. Нельзя будет покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.

Экономическая правда