Шмыгаль поручил подготовить перечень госимущества, которое передадут на приватизацию

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Премьер Денис Шмыгаль дал задание Минэкономики совместно с ответственными ведомствами подготовить перечень госимущества, которое будет передано на приватизацию.

Об этом он сообщил в Telegram.

Также Шмыгаль поручил создать дорожную карту на 2022 год по корпоратизации государственных предприятий.

"Правительство продолжает движение в направлении уменьшения роли государства в экономике. В прошлом году была разблокирована Большая приватизация. Также мы возобновили работу номинационного комитета.

Эти важные шаги позволяют нам двигаться дальше и существенно ускорить приватизацию и корпоратизацию в 2022 году", - сказал Шмигаль.

По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, согласно плану на 2022 год, от приватизации планируется привлечь в государственный бюджет 8 млрд грн.

Премьер подчеркнул, что все финансовые планы государственных предприятий на 2022 год должны быть утверждены в течение месяца.

Напоминаем:

В Фонд государственного имущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "ОГХК", запланированном на 20 декабря 2021 года. Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион признан несостоявшимся. Таким образом, приватизацию перенесли в третий раз.

Кабинет Министров в ноябре возобновил НАК "Энергетическая компания Украины", вместе с госшахтами ей передадут акции "Центрэнерго" с целью приватизации в будущем.

Приватизация оставшихся 6 облэнерго в собственности государства и Одесского припортового завода (ОПЗ) планируется на первое полугодие 2022 года. В то же время приватизацию облэнерго правительство впоследствии отменило.

В Офисе президента ожидают увидеть приватизацию трех крупных предприятий в 2022 году.

Экономическая правда