Книги и кино: украинцы уже потратили 1,5 миллиарда из "єПідтримки"

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За 4 недели действия программы "єПідтримка" украинцам уже выплатили почти 7 млрд грн, почти 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.

Об этом сообщает Минэкономики.

По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины – 490 млн грн;

кинотеатры – 386 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн. грн.

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 180 млн грн;

спорт – 146 млн грн.

В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Официально программа началась 19 декабря 2021 года. Программа будет длиться год – до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов.

"На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это самый быстрый и простой способ.

На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в автономном формате. Механика, каким образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается", - добавили в ведомстве.

Напоминаем:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

По программе "єПідтримки" украинцы потратили уже более 1 млрд грн, больше всего покупали книги и билеты в кино.

Экономическая правда