Украина завершает работу над требованиями МВФ по новой программе — НБУ

В Нацбанке заявили, что пока Украина завершает работу над требованиями МВФ для начала новой кредитной программы.

Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб сказал в интервью "УНИАН".

"Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами уже тоже почти закончилась", - подчеркнул Сологуб.

По его словам, вопросов у миссии МВФ, которая сейчас находится в Украине, к Нацбанку нет.

"В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", - сказал он.

Напомним:

Ранее СМИ сообщали, что финансовый комитет Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал МВФ.

В НБУ заявили, что представители Кабмина, НБУ и Верховной Рады дорабатывают правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, на принятии которого настаивают в МВФ.

Президент Владимир Зеленский считает правильным принятие законопроекта №2571 о невозвращении банков, признанных неплатежеспособными, экс-владельцам.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Как позже сообщалось в СМИ, в этот законопроект не попала согласована с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.

Подробнее читайте по ссылке: Как новый закон может не дать Коломойскому получить Приватбанк назад

18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.

Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.