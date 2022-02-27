НБУ обратился к МВФ с просьбой предоставить экстренную финансовую поддержку

Глава Национального банка Украины обратился к представителям Международного валютного фонда с просьбой предоставить дополнительное финансирование по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, НБУ попросил у МВФ воспользоваться инструментом быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

"RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов", — объясняют в Нацбанке.

Этот инструмент вводится тогда, когда реализовать программу экономических реформ невозможно. В то же время у государства, обращающегося за RFI, остается обязательство сотрудничать с МВФ для решения проблем с его платежным балансом и иметь общий перечень мер экономической и финансовой политики, которые планируется осуществлять с этой целью.

Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год или 100% квоты кумулятивно (хотя к концу 2021 г. эти ограничения для противостояния пандемии были повышены до 100% и 150% соответственно). Квота Украины в МВФ - 2 млрд СДР или 2,8 млрд долларов. Точный размер суммы, которую фонд может выделить Украине, пока неизвестен и будет зависеть от результатов переговоров.

"Кроме того, рассматриваются дополнительные варианты экстренной финансовой поддержки Украины. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заверила, что в Фонде активно работают над всеми возможными вариантами финансовой поддержки нашего государства", — добавили в Нацбанке.

Отметим, что в Украине продолжается виртуальная миссия МВФ, которая должна согласовать третий пересмотр программы. Остаток по действующей программе stand-by составляет 2,2 млрд долларов.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд рассматривает разные варианты поддержки Украины.

Экономическая правда