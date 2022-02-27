Кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в сутки

Нацбанк на период действия военного положения урегулировал деятельность кредитных союзов – в частности, разрешили не выдавать дополнительные паевые взносы членам кредитного союза в случае обращения об их выдаче.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также кредитным союзам разрешили не выдавать взносы (вклады) по договорам о привлечении срочного взноса (вклада) и начисленные проценты по этим взносам (вкладам) до истечения срока их действия.

Кроме того, кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денежных средств в национальной валюте Украины в объеме не более 100 тысяч гривен в сутки на одного члена кредитного союза.

"В то же время кредитные союзы вправе устанавливать предельную сумму выдачи наличных денежных средств в национальной валюте Украины в сутки на каждого члена кредитного союза при условии соблюдения ограничения в 100 тысяч гривен", - объясняют в НБУ.

"Такие изменения в работе кредитных союзов утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 26 февраля 2022 г. № 24 "Об урегулировании деятельности финансовых учреждений".

Постановление вступило в силу 26 февраля 2022 и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", - добавили в регуляторе.

Экономическая правда