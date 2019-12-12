Із законопроєкту про неповернення Приватбанку зникла важлива правка — ЗМІ

У законопроєкт, який має на меті неповернення Приватбанку Коломойському, не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Зазначається, що наразі термін ліквідації банку обмежується 5 роками, після чого пред'явити якісь претензії його екс-власникам уже не можна.

"Після закінчення строку ліквідації банку зникає юридична особа, він виключається з реєстрів, тому успішність позовів до власників таких банків фактично дорівнює нулю", - зазначає видання.

"У законопроєкт, покликаний не допустити повернення Приватбанку ексвласникам, була додана правка про те, що Фонд гарантування вкладів фізосіб може продовжувати ліквідацію системних банків, розпочату до набрання чинності цього закону, керуючись його нормами.

Запропонована в первинному варіанті поправка давала можливість судитися з ними "до переможного кінця", але в процесі узгодження проєкту, ця норма кудись зникла", - йдеться у матеріалі.



Джерело ЕП підтвердило, що законопроєкт подавали, прописавши норму про притягнення до відповідальності за доведення до неплатоспроможності системних банків.

За даними джерел "Дзеркала тижня", Кабмін офіційно погодив цю поправку, але у проєкті, який залишив КМУ та був направлений у парламент, її вже немає.

"Дзеркало тижня" наголошує, що власники "Віейбі Банку" Бахматюк та "Дельта Банку" Лагун можуть уникнути відповідальності за доведення до неплатоспроможності системних банків.

Ліквідація "Віейбі Банку" закінчується у березні 2020 року, "Дельта Банку" - у жовтні 2020 року.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх екс-власникам.

Економічна правда