В Раде изменили "антиколомойский" законопроект, МВФ его не согласовал – СМИ
Правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков, признанных неплатежеспособными, экс-владельцам, изменил финансовый комитет Рады, но обновленный текст не согласовал Международный валютный фонд.
Об этом сообщает liga.net со ссылкой на собеседников в финкомитета и НБУ.
Отмечается, что законопроект планировали поставить на голосование 6 февраля, перед принятием закона о рынке земли.
"Из законопроекта №2571-д, предложенного комитетом, исчезли, в частности, нормы о том, что для получения компенсации экс-владельцами их реальные убытки должен подтвердить международный аудитор, а дела лопнувших банков - рассматриваться только в Верховном суде", - пишет издание.
Также подчеркивается, что нормы о компенсации изменили: если экс-бенефициары банка, признанного неплатежеспособным, доказывают в суде неправомерность решений НБУ о выводе с рынка или национализации, у них есть полгода, чтобы договориться с Кабмином о возмещении вреда.
"Если же стороны не придут к соглашению, сумму компенсации должен определить украинский суд", - отмечает liga.net.
По данным издания, против первой версии №2571 выступает лично глава комитета Даниил Гетманцев. По его словам, часть положений законопроекта усиливают Нацбанк и потенциально нарушают Конституцию.
"По словам Гетманцева, комитет постарается определиться с новой редакцией проекта до следующей пленарной недели - 17-21 февраля. Это означает, что МВФ не утвердит новую кредитную программу для Украины в феврале, как ожидалось", - говорится в сообщении.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский считает правильным принятие законопроекта №2571 о невозвращении банков, признанных неплатежеспособными, экс-владельцам.
11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.
Как позже сообщалось в СМИ, в этот законопроект не попала согласована с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.
Подробнее читайте по ссылке: Как новый закон может не дать Коломойскому получить Приватбанк назад
18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.
Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.
В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.
Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua