Как новый закон может не дать Коломойскому получить Приватбанк назад – источник

В случае вступления в силу закона о функционировании банковской системы, который Кабмин накануне зарегистрировал в Раде, и отсутствии решений по сути по другим делам "Приватбанка" Игорь Коломойский не сможет вернуть банк.

Такая же участь ждет владельцев или участников других банков, которые оспаривают решение НБУ или Фонда гарантирования вкладов, Минфина и Кабмина.

Ключевых изменений по судебной системе, которые вносятся в законодательство о банках, три.

Первое касается изменений в Кодекс Украины административного судопроизводства.

Так, в кодексе появятся две новые статьи - 266.1 и 266.2. Последняя из них предполагает, что теперь все дела по выводу банков с рынка, касающиеся обжалования решений НБУ, Фонда гарантирования вкладов, Минфина и решений Кабмина будут рассматриваться иначе.

В таких случаях дела не будут рассматриваться в классической трехуровневой судебной системе.

Будет два уровня. Административные дела будут рассматриваться сначала в порядке общего иска Верховным судом. Судом апелляционной инстанции будет Большая Палата Верховного Суда.

Исковое заявление можно будет подать только в течение трех месяцев с момента опубликования оспариваемого решения. Суд по результатам рассмотрения сможет "удовлетворить иск полностью или частично, либо отказать в его удовлетворении полностью или частично".

Судебное решение будет набирать законную силу только по истечении срока подачи апелляционной жалобы. Однако сам факт подачи иска и открытия производства не сможет остановить решение, которое обжалуется. То есть, если принято решение о выводе банка с рынка, никакой иск это уже не остановит.

Второе изменение - суд сможет использовать "как основание для собственной оценки" и сможет полагаться исключительно "на количественные и качественные оценки и выводы", которые были сделаны Нацбанком или Фондом гарантирования вкладов, на основании которых были приняты оспариваемые решения.

Здесь есть определенные исключения: для случаев, когда такое решение было принято с существенным нарушением, или оценки и выводы основываются на очевидных ошибочных сведениях или там имеются очевидные разногласия и логические противоречия.

Ранее суд полагался на собственные непрофильные оценки и выводы относительно финансовой деятельности банков.

Третья - касается изменений в Закон "О банках и банковской деятельности" (статьи 78 и 79).

Главное здесь - что начатая процедура ликвидации банка не может быть остановлена или приостановлена в случае признания незаконным решения НБУ или Фонда гарантирования вкладов.

В случае признания решения незаконным и его отмене владельцы банка смогут получить исключительно возмещения убытков, причиненное таким решением.

Сам банк с его активами они уже никак не смогут вернуть.Доказать вред должны участники банка. Размер такого вреда должен быть признан международной аудиторской фирмой.

Общее. Соответствующие законодательные изменения будут касаться всех ситуаций с выводом неплатежеспособных банков. Речь идет не только о кейсе Приватбанка.

По Приватбанку. По словам собеседника, который участвовал в разработке законопроекта, если соответствующий проект вступит в силу еще до принятия ключевых решений сегодняшних судов по делу Приватбанка, то судебный процесс будет происходить уже в других судах.

Тогда дело, по новому закону, будет рассматривать Верховный суд, а апелляцию –Большая Палата Верховного Суда. Кроме того, сам банк уже владелец после этого получить не сможет, и будет претендовать только на возмещение.

Один из ключевых судебных процессов – рассмотрение апелляции Нацбанка на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности Приватбанка, который рассматривает Шестой апелляционный административный суд. Первое заседание –19 декабря. Подробности о нём можно почитать здесь.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который не позволит экс-владельцам возвращать банки.

Как сообщали СМИ в законопроект, имеющий целью невозврата Приватбанка Коломойскому, не попала согласованная с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности собстенников других системных банков, выведенных с рынка.

18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.

Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

