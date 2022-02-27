НБУ рекомендует упростить процедуру урегулирования страховых случаев

Национальный банк в качестве регулятора страхового рынка рекомендует страховщикам упростить процедуру урегулирования страховых случаев.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В частности, регулятор рекомендует максимально использовать электронные документы, копии необходимых документов при невозможности или усложнении возможности получения оригиналов документов, другие средства дистанционного урегулирования страховых случаев.

Это обеспечит страховую защиту потребителей по упрощенной процедуре урегулирования страховщиками событий по случаям, имеющим признаки страховых, по всем видам страхования и всем типам контрагентов.

В то же время, НБУ готов дополнительно коммуницировать с Государственной фискальной службой относительно неприменения штрафных санкций к страховщикам на период введения военного положения при использовании копий документов (в бумажной или электронной форме), подтверждающих факт наступления страхового случая.

Национальный банк рекомендует страховщикам провести необходимые коммуникации с иностранными брокерами и перестраховщиками по продлению сроков оплаты перестраховочных платежей на период, пока ограничения по валютным расчетам не будут сняты.

НБУ также сообщает, что на время военного положения Украина не будет проводить инспекционные проверки участников рынка небанковских финансовых услуг.

Экономическая правда