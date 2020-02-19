Закрытие межбанка: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару

19 февраля котировки гривни на закрытии межбанка установились на уровне 24,47 - 24,49 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,47 - 24,49 гривни;

Евро - 26,40 - 26,42 гривни;

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 19 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар.

19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,45 гривни за доллар.

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,45 гривни за доллар.

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43 гривни за доллар.

Экономическая правда