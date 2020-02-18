Курс валют: гривна стабильна к доллару и укрепилась к евро
Вторник, 18 февраля 2020, 20:20
Национальный банк не изменил официальный курс гривны, установив его на 19 февраля на уровне 24,44 гривны за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Гривна укрепилась по отношению к евро на 8 копеек: официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривны (на 18 февраля - 26,50 гривны).
Напоминаем:
18 февраля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,40 – 24,43 гривны за доллар.
18 февраля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 – 24,45 гривны за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua