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Курс валют: гривна стабильна к доллару и укрепилась к евро

Вторник, 18 февраля 2020, 20:20
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривны, установив его на 19 февраля на уровне 24,44 гривны за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Гривна укрепилась по отношению к евро на 8 копеек: официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривны (на 18 февраля - 26,50 гривны).

 Напоминаем:

18 февраля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,40 – 24,43 гривны за доллар.

18 февраля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 – 24,45 гривны за доллар.

Экономическая правда

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