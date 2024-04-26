Anglo American отклонила предложение поглощения от горнодобывающего гиганта BHP как недооцененное

Anglo American Plc отклонила предложение о поглощении от крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Group стоимостью 39 миллиардов долларов, заявив, что она значительно недооценивает компанию.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно предложенному пакету акций Anglo сначала выделила бы контрольные пакеты акций южноафриканских компаний по добыче платины и железной руды своим акционерам, а затем была бы приобретена BHP. Общая стоимость одной акции необязательного предложения составила около 25,08 фунта стерлингов, сообщила BHP в четверг.

Отказ Anglo был широко ожидаемым. Аналитики и некоторые инвесторы Anglo считали, что предложение BHP было ниже той цены, которая могла бы привлечь 107-летнего шахтера к переговорам. Теперь BHP придется улучшить свое предложение, если оно хочет начать переговоры.

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"Предложение BHP оппортунистическое и не учитывает перспективы Anglo American", - заявил в своем заявлении председатель правления Anglo Стюарт Чемберс. "Предложенная структура также крайне непривлекательна, создавая значительную неопределенность и риск выполнения сделки, которая почти полностью ложится на плечи Anglo American, ее акционеров и других заинтересованных сторон".

Объединение с Anglo дало бы BHP примерно 10% мирового предложения медных рудников в преддверии ожидаемого дефицита, который, по прогнозам многих обозревателей рынка, приведет к резкому росту цен. В случае успеха это соглашение ознаменует возврат BHP к крупномасштабным соглашениям, в то же время потенциально вытеснив других претендентов, стремящихся увеличить свой доступ к металлу, тесно связанному с глобальным энергетическим переходом.

Напомним:

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Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP Group предложила выкупить 100% акций своего конкурента Anglo American за 38,8 миллиарда долларов.

Цены на медь подскочили до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное восстановление спроса.