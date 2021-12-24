НБУ определил курс гривни на первый день после длительных выходных
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 28 декабря на уровне 27,23 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,82 грн (на 24 декабря – 30,85 гривни).
Напоминаем:
24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 – 27,26 гривни.
24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 – 27,25 гривни.
23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 27,27 гривни.
Экономическая правда
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