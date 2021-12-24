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НБУ определил курс гривни на первый день после длительных выходных

Пятница, 24 декабря 2021, 19:30
 
getty images

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 28 декабря на уровне 27,23 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,82 грн (на 24 декабря – 30,85 гривни).

Напоминаем:

24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 – 27,26 гривни.

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 – 27,25 гривни.

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 27,27 гривни.

Экономическая правда

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