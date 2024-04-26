"Укрзализныця" возобновила регулярное движение поездов в Харьковской области

"Укрзализныця" возобновила регулярное движение поездов дальнего следования и пригородных поездов в Харьковской области после обстрелов 25 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Движение поездов дальнего следования и пригородных поездов в Харьковской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили всю поврежденную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Накануне 25 апреля в результате вражеских атак "Укрзализныця" была вынуждена внести временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области.

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Изменения касались:

№6407 Харьков-Пассажирский - Изюм.

№6433 Харьков-Пассажирский - Савинцы.

№6431 Харьков-Левада - Изюм.

№6428 сообщением Изюм - Шебелинка.

№6410 Савинцы - Харьков-Пассажирский.

№6408 Изюм - Харьков-Левада.

И поездов дальнего следования:

№111/112 Изюм - Львов.

№63/64 Харьков - Львов.

Экономическая правда.

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