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"Укрзализныця" возобновила регулярное движение поездов в Харьковской области

Пятница, 26 апреля 2024, 10:22 - Игорь Пилипив

"Укрзализныця" возобновила регулярное движение поездов дальнего следования и пригородных поездов в Харьковской области после обстрелов 25 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Движение поездов дальнего следования и пригородных поездов в Харьковской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили всю поврежденную инфраструктуру", - говорится в сообщении. 

Накануне 25 апреля в результате вражеских атак "Укрзализныця" была вынуждена внести временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области.

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Изменения касались:

  • №6407 Харьков-Пассажирский - Изюм.
  • №6433 Харьков-Пассажирский - Савинцы.
  • №6431 Харьков-Левада - Изюм.
  • №6428 сообщением Изюм - Шебелинка.
  • №6410 Савинцы - Харьков-Пассажирский.
  • №6408 Изюм - Харьков-Левада.

И поездов дальнего следования:

  • №111/112 Изюм - Львов. 
  • №63/64 Харьков - Львов.

Экономическая правда.

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