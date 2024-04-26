"Укрзализныця" возобновила регулярное движение поездов в Харьковской области
Пятница, 26 апреля 2024, 10:22 -
"Укрзализныця" возобновила регулярное движение поездов дальнего следования и пригородных поездов в Харьковской области после обстрелов 25 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
"Движение поездов дальнего следования и пригородных поездов в Харьковской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили всю поврежденную инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Накануне 25 апреля в результате вражеских атак "Укрзализныця" была вынуждена внести временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области.
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Изменения касались:
- №6407 Харьков-Пассажирский - Изюм.
- №6433 Харьков-Пассажирский - Савинцы.
- №6431 Харьков-Левада - Изюм.
- №6428 сообщением Изюм - Шебелинка.
- №6410 Савинцы - Харьков-Пассажирский.
- №6408 Изюм - Харьков-Левада.
И поездов дальнего следования:
- №111/112 Изюм - Львов.
- №63/64 Харьков - Львов.
Экономическая правда.
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