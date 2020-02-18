Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 18 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 18 февраля 2020, 11:10
 

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,41 - 24,43 гривни;

Евро - 26,43 - 26,45 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,24 - 24,47 гривни. Евро покупают по 26,24 гривни, продают по 26,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,27 - 24,35 гривни, евро - 26,42 - 26,51 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни на 18 февраля был установлен на уровне 24,44 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Выходной день в США повлиял на валютный рынок в Украине 18 февраля 2020, 09:00
Курс валют: гривня стабильна к доллару и евро 17 февраля 2020, 20:45
Курс валют на 17 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки 17 февраля 2020, 11:08
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!