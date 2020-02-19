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Курс валют на 19 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Среда, 19 февраля 2020, 11:10
 

19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,45 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,51 - 24,53 гривни;

Евро - 26,48 - 26,51 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,29 - 24,51 гривни. Евро покупают по 26,22 гривни, продают по 26,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,42 - 24,43 гривни, евро - 26,42 - 26,51 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 19 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,45 гривни за доллар.

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43 гривни за доллар.

Экономическая правда

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