Курс валют на 19 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки
19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,45 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,51 - 24,53 гривни;
Евро - 26,48 - 26,51 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,29 - 24,51 гривни. Евро покупают по 26,22 гривни, продают по 26,57 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,42 - 24,43 гривни, евро - 26,42 - 26,51 гривни.
Напомним:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 19 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар
18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43 гривни за доллар.
Экономическая правда
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