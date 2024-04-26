Владелец TikTok скорее закроет свое приложение в США, чем продаст его - Reuters

Владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрещении платформы в магазинах приложений в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Алгоритмы, на которые полагается TikTok в своей работе, считаются ключевыми для всей деятельности ByteDance, что делает продажу приложения с алгоритмами крайне маловероятными, говорят источники, близкие к материнской компании.

По их словам, на TikTok приходится небольшая доля общего дохода ByteDance и ежедневное количество активных пользователей. Поэтому материнская компания, в самом худшем случае, скорее закроет приложение в США, чем продаст его потенциальному американскому покупателю.

Реклама:

Закрытие будет иметь ограниченное влияние на бизнес ByteDance, в то время как компании не придется отказываться от своего основного алгоритма.

В заявлении, размещенном на медиа-платформе Toutiao, которой владеет ByteDance, компания заявила, что не планирует продавать TikTok, в ответ на статью The Information о том, что ByteDance изучает сценарии продаж американского бизнеса TikTok без алгоритма, рекомендуемого видео пользователям TikTok.

Напомним:

Реклама:

Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.