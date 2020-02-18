Закрытие межбанка: гривня укрепилась к евро

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,45 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,44 - 24,45 гривни;

Евро - 26,40 - 26,41 гривни;

Напомним:

Официальный курс гривни на 18 февраля был установлен на уровне 24,44 гривни за доллар.

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43 гривни за доллар.

Экономическая правда