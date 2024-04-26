Материнская компания Google объявила о первых в истории выплатах дивидендов

Американский технологический гигант Alphabet, который является материнской компанией Google, объявил о первых своих в истории выплатах дивидендов и выкупе акций на 70 млрд долл.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Alphabet в первом квартале 2024 года получила выручку в размере 80,54 млрд долл, что более чем на 10 млрд долл больше, чем за аналогичный период предыдущего года (69,8 млрд долл).

Кроме того, чистая прибыль компании выросла до 23,66 млрд долл против 15,05 млрд долл в прошлом году. В расчете на одну акцию она составила 1,89 долл.

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Также Alphabet объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере 20 центов на акцию и одобрила дополнительный выкуп своих акций классов А и С на сумму до 70 млрд долл. Выплата дивидендов планируется на 17 июня.

Как отмечает Reuters, рост акций Alphabet почти на 16% после публикации отчета привел к увеличению стоимости акций Alphabet примерно на 300 миллиардов долларов до более 2 триллионов долларов.

Напомним:

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Антимонопольный орган Франции оштрафовал компанию Alphabet Google на 250 миллионов евро (271,73 млн долл) за нарушения, связанные с правилами интеллектуальной собственности ЕС в ее отношениях с издателями СМИ, ссылаясь на беспокойство относительно сервиса ИИ компании.