Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась к евро

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24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 – 27,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,24 - 27,26 гривни;

Евро – 30,83 – 30,86 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 – 27,30 гривни. Евро покупают по 30,55 гривни, продают по 30,92 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,22 – 27,22 гривни, евро – 30,62 – 30,74 гривни.

Напоминаем:

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 – 27,25 гривни.

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 27,27 гривни.

Экономическая правда