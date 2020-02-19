Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара
Середа, 19 лютого 2020, 17:42
19 лютого котирування гривні на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,47 - 24,49 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,47 - 24,49 гривні;
Євро – 26,40 - 26,42 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 19 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.
19 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,45 гривні за долар.
18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,45 гривні за долар.
18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43 гривні за долар.
Економічна правда
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