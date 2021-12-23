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Курс гривни к доллару и евро немного снизился

Четверг, 23 декабря 2021, 19:25

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 27,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,85 грн (на 23 декабря – 30,81 гривни).

Напоминаем:

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 – 27,31 гривни.

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Экономическая правда

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