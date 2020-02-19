Начальника администрации Бердянского морпорта задержали за cхему на 2,5 миллиона — НАБУ

19 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили начальнику администрации "Бердянского морского торгового порта" о подозрении в нанесении 2,49 миллиона гривен убытков и злоупотреблении служебным положением. Чиновника задержали.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также задержаны еще трое лиц, причастных к совершению преступления, - решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Речь идет о:

- заместителе начальника ГП;

- инженере ГП;

- экс-руководителе коммерческой компании.

Как установило следствие, эти лица в течение 2018-го- начала 2019-го года организовали схему, по которой Бердянский морпорт перечислил коммерческой компании 2,49 млн грн за фактически не поставленное оборудование.

Напомним:

21 января 2019 детективы Национального бюро сообщили бывшему начальнику Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" и еще четырем лицам о подозрении в нанесении более 21,36 млн грн убытков госкомпании.

27 декабря НАБУ, СБУ и САП провели обыски в помещениях Администрации морских портов Украины, филиалах и по месту жительства должностных лиц в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски провели в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры (ч.2 ст.364 УК).

В Администрации морских портов считают необоснованными предположения НАБУ о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в портах Черноморск и Южный.

14 января новым руководителем Одесского филиала Администрации морских портов Украины стал Руслан Сахаутдинов.