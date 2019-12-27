В Администрации морских портов прокомментировали обыски

В Администрации морских портов считают необоснованными предположения НАБУ о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в портах Черноморск и Южный.

Об этом в АМПУ заявили в ответ на обыски, которые НАБУ, СБУ и САП провели в помещениях Администрации 27 декабря.

"Все три публичные международные тендеры, победителем которых стала китайская компания, проводились в системе электронных закупок ProZorro с четким соблюдением действующего законодательства.

Проведение открытых тендеров позволило привлечь к участию в них ведущие мировые дноуглубительные компании, DEME Group (Бельгия), Boskalis International BV (Нидерланды), Jan De Nul NV (Бельгия) Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Нидерланды) и в том числе China Harbour Engineering Company Ltd (снес, Китай)", - говорится в сообщении.

"Общая экономия, которая была достигнута благодаря проведению открытых тендеров по трем проектам, составила более 500 млн грн", - подчеркнули в АМПУ.

В организации утверждают, что сами проекты дноуглубления были разработаны в соответствии с планами развития портов Южный и Черноморск, которые прошли необходимую по законодательству экспертизу и были утверждены Кабмином.

Напомним:

НАБУ, СБУ и САП провели обыски в помещениях Администрации морских портов Украины, филиалах и по месту жительства должностных лиц в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски провели в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры (ч.2 ст.364 УК).

Экономическая правда