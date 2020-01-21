НАБУ подозревает экс-начальника АМПУ в нанесении ущерба в более 21 миллиона

21 января 2019 детективы Национального бюро сообщили бывшему начальнику Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" и еще четырем лицам о подозрении в задании более 21,36 млн грн убытков госкомпании.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что подозреваемые в 2015 году создали условия для победы в тендерах на строительство для конкретной частной компании, которая не имела соответствующего опыта, и составило предложение, которое не соответствовало условиям закупки.

При выполнении договора, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором компании, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых существенно увеличена стоимость работ.

При этом, обе компании, как выяснило следствие, контролировал один человек.

Эти действия, в конечном итоге, привели к существенному увеличению стоимости выполненных работ, в результате таких действий, государство в лице ГП "АМПУ" незаконно переплатила более 21,36 млн грн.

Также о подозрении сообщено:

- действующему главному инженеру Одесского филиала ГП "АМПУ"

- директору частной компании-победительницы закупки

- экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного караванафизическому лицу, приближенной к народному депутату Украины VII и VIII созывов

Сообщается, что местонахождение экс-главы Одесского филиала ГП "АМПУ" и физического лица, приближенной к бывшего народного депутата, еще не установлено.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 3 октября 2016 года.

Напомним:

27 декабря НАБУ, СБУ и САП провели обыски в помещениях Администрации морских портов Украины, филиалах и по месту жительства должностных лиц в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски провели в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры (ч.2 ст.364 УК).

В Администрации морских портов считают необоснованными предположения НАБУ о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в портах Черноморск и Южный.

14 января новым руководителем Одесского филиала Администрации морских портов Украины стал Руслан Сахаутдинов.