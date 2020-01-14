Администрация морских портов назначила нового руководителя Одесского филиала

Новым руководителем Одесского филиала Администрации морских портов Украины стал Руслан Сахаутдинов.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что Сахаутдинов стал победителем открытого отбора на эту должность. Его назначение своим приказом утвердил министр инфраструктуры Владислав Криклий 13 января 2020 года.

"В отборе приняли участие 20 претендентов, из которых 8 полностью соответствовали требованиям к кандидатам на эту должность.

Окончательный рейтинг претендентов составлялся по результатам собеседования, где они представили свое видение дальнейшего развития Одесского филиала и свои практические шаги в первые 100 дней работы на должности", - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Руслан Сахаутдинов родился 12 января 1981 года в Одесской области. Окончил Одесский Национальный Морской Университет (факультет "Организация перевозок и управление на транспорте").

В Одесском порту работает с 2003 года. С 11 марта 2014 года и до нынешнего назначения работал заместителем начальника администрации порта по операционной деятельности.

Экономическая правда