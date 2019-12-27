В Адміністрації морських портів проходять обшуки

НАБУ, СБУ і САП здійснюють обшуки в приміщеннях Адміністрації морських портів України, філіях та за місцем проживання посадовців в Києві, Одесі та Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ

В межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури (ч.2 ст.364 ККУ)

Нагадуємо, у грудні Антимонопольний комітет визнав неправомірним стягнення додаткових коштів з суден Адміністрацією морських портів України та наклав штраф у розмірі 5,5 мільйонів гривень.