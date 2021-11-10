"Роттердам+": Совет нацбезопасности заслушает НАБУ

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Совет нацбезопасности и обороны заслушает Национальное антикоррупционное бюро по ситуации по делу Роттердам+.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время пресс-брифинга по результатам заседания 10 ноября.

Такому решению предшествовала информация о том, что экснардеп и бывший и. Генпрокурора Виктор Чумак отозвал свою апелляцию на решение о закрытии дела "Роттердам+".

Данилов заявил, что СНБО должен в ближайшие дни заслушать отчет соответствующего органа по этому вопросу.

Апелляция касается решения следственной судьи ВАКС Екатерины Широкой, которая оставила в силе постановление о закрытии дела "Роттердам+".

Ранее старший прокурор по делу Денис Демкив заявлял, что в случае отказа Апелляционной палаты ВАКС в удовлетворении апелляций на постановление о закрытии дела "Роттердам+" будет окончательным решением по делу, поскольку действующим УПК не предусмотрено обжалование постановлений о закрытии дела в Верховный суд.

Демкова назначили старшим группы прокуроров в мае на замену Виталию Пономаренко, трижды закрывавшему "Роттердам+". Уже через две недели он закрыл ее в четвертый раз.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напоминаем:

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда