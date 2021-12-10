Хищение в 115 миллионов "Киевзеленбуда": НАБУ вручило новые подозрения

коллаж: набу

Национальное антикоррупционное бюро вручило три новых подозрения в деле хищения средств "Киевзеленбуда" на сумму 115,2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В Бюро сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой установили новые эпизоды хищения средств, в связи с чем 10 декабря трем лицам были вручены подозрения.

Среди новых подозреваемых – бывший и.о. начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета. Еще семь человек, которым были вручены подозрения в августе прошлого года, были обновлены подозрения в контексте новых доказательств.

"Таким образом, общее количество лиц, вероятно причастных к совершению коррупционного преступления, выросло до 10, а общая сумма причиненного ущерба коммунальному объединению - до 115,19 млн грн", - сообщили в НАБУ.

В настоящее время у следствия 10 подозреваемых:

и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;

бывший внештатный советник гендиректора "Киевзеленстроя";

генеральные директора "Киевзеленстроя" в 2016-2018 гг и 2018-2019 гг;

заместитель гендиректора по коммерческим вопросам, начальник одного из отделов КО "Киевзеленбуд" и работник одного из отделов КО;

доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя";

директор ООО;

частный бизнесмен.

По данным следствия, в 2016-2018 гг. КО "Киевзеленбуд" объявило и провело тендеры на закупку спецтехники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник гендиректора, которого следствие считает организатором коррупционной схемы, вступил в сговор с другими должностными лицами КО и частным предпринимателем.

Таким образом, участники схемы обеспечили победу в тендерах трех заранее определенных компаний, которые поставили технику КО "Киевзеленбуд" по завышенным ценам.

НАБУ и САП выяснили, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перечислили на счета иностранных компаний, а оттуда на подконтрольную им компанию, зарегистрированную в Италии.

Детективы НАБУ добились наложения ареста на корпоративные права итальянской компании и объекты недвижимости, которые, по версии следствия, могли построить за счет выведенных средств. Речь идет о проекте строительства жилья в городе Верона (Италия).

Напоминаем:

20 августа НАБУ и САП сообщили 7 лицам о подозрении в хищении почти 78 млн. грн. местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленбуд".

Экономическая правда