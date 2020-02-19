Начальника адміністрації Бердянського морпорту затримали за оборудку на 2,5 мільйона — НАБУ
19 лютого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили начальнику адміністрації "Бердянського морського торговельного порту" про підозру у завданні 2,49 мільйона гривень збитків і зловживанні службовим становищем. Посадовця затримано.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Також затримано ще трьох осіб, причетних до вчинення злочину, – вирішується питання про повідомлення їм про підозру.
Йдеться про:
- заступника начальника ДП;
- інженера ДП;
- екскерівника комерційної компанії.
Як встановило слідство, ці особи продовж 2018 – початку 2019 рр. організували схему, за якою Бердянський морпорт перерахував комерційній компанії 2,49 млн грн за фактично не поставлене обладнання.
Нагадуємо:
21 січня 2019 детективи Національного бюро повідомили колишньому начальнику Одеської філії "Адміністрації морських портів України" та ще чотирьом особам про підозру у завданні понад 21,36 млн грн збитків держкомпанії.
27 грудня НАБУ, СБУ і САП провели обшуки в приміщеннях Адміністрації морських портів України, філіях та за місцем проживання посадовців в Києві, Одесі та Одеській області.
Обшуки провели у межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури (ч.2 ст.364 ККУ).
В Адміністрації морських портів вважають необґрунтованими припущення НАБУ про наявність можливих порушень при реалізації проєктів капітального днопоглиблення у портах Чорноморськ та Південний.
14 січня новим керівником Одеської філії Адміністрації морських портів України став Руслан Сахаутдінов.
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